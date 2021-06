Loredana Bertè: il 28 giugno uscirà "traslocando" il suo vinile in versione inedita per il PRIDE 2021

Traslocando: il vinile di Loredana Bertè per Nar International uscirà il 28 giugno. Il capolavoro della musica italiana prodotto e realizzato da Ivano Fossati, uscirà in occasione del PRIDE 2021 in una versione inedita da collezione 'Limited Pride Edition'. All'interno del cofanetto ci sarà un Picture Disc inciso più un disco LP 180 gr. nero, per un ascolto in alta qualità, con busta interna personalizzata (disponibile su Amazon.it, BTF.it, IBS.it, Mondadori.it e nei migliori negozi di musica).

Il settimo album da studio della regina del rock torna sul mercato per una data molto importante, il 28 giugno, giorno considerato simbolo della nascita in tutto il mondo del movimento di liberazione gay moderno. Traslocando può essere considerato a tutti gli effetti una pietra miliare della musica italiana. L’album è stato inserito dalla rivista musicale Rolling Stone Italia al 24° posto della classifica degli album italiani più belli di sempre. Un disco epocale, grintoso e dolce allo stesso tempo, che presenta sonorità intramontabili che spaziano dal reggae al pop rock, fino ad arrivare alla new wave. Contiene Non sono una signora, dello stesso Fossati (autore di altri 5 brani), che diventa subito il manifesto della Bertè nonché un vero e proprio inno femminile.

Tracklist - Traslocando

Lato A

1. Per i tuoi occhi

2. Stare fuori

3. Madre metropoli (Les Caves De L'Amour)

4. I ragazzi di qui

5. Stella di carta

Lato B

1. Traslocando

2. Non sono una signora

3. Notte che verrà

4. J'adore Venice

5. Una

