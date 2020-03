Leon Faun, suYouTube il video di Gaia: il nuovo brano del rapper romano

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 14:48

E’ disponibile on line su YouTube il video di “”, nuovo brano del, eccezionale talento dallo stile unico e inimitabile scoperto da AAR Music (Autonomous Artists Revenge) in partnership con Thaurus Music. Il brano, prodotto da Duffy, è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali da Venerdì 20 Marzo.Contraddistinto da un immaginario fantasy davvero singolare,, al secolo Leon de la Vallée, è un. Nonostante la sua giovane età, l’originalità dei temi trattati insieme ad un‘eccepibile tecnica e padronanza del flow che rendono ogni sua produzione fluida e scorrevole, lo inseriscono a pieno titolo tra i giovani autori più interessanti e originali della nuova scena contemporanea.Originario di, Leon Faun si appassiona di musica sin dalla tenera età, iniziando a rappare intorno ai 12 anni. I primi brani escono su YouTube nel 2015 sotto il nome LYO, seguiti nel 2017 dal primo Ep intitolato “Endless” e il singolo “Terabithia”. Nel 2018 esce con “Animus”, brano con il quale approda al nome d’arte attuale Leon Faun e, dopo una serie di singoli lanciati in rete tra cui “Horia”, è nel 2019 che comincia a farsi conoscere al grande pubblico, terminando l’anno con l’uscita di “Oh cacchio”, singolo di maggior successo che ottiene velocemente un grande riscontro di pubblico raggiungendo il milione di views su YouTube e di stream su Spotify.Attraverso “Gaia”è in grado di toccare le corde dell’anima dell’ascoltatore immegendolo in una dimensione parallela e fantasy che non ha precedenti. A rendere ancor più prezioso il brano è il contributo di Duffy, geniale ed innovativo producer, che nato come autodidatta è riuscito a creare un tipo di suono, timbro e progressioni melodiche che caratterizzano inconfondibilmente le sue produzioni. Il video del brano, prodotto da BorotalcoTv, è invece sapientemente diretto da Thaevil, talento che è riuscito a ben interpretare il mondo di Faun.Il progetto di Leon Faun è il primo frutto nato dalla partnership tra AAR Music e Thaurus Music.La nuova AAR Music (Autonomous Artists Revenge) è la music label di talent scouting più innovativa e all’avanguardia in ambito musicale rap in tutte le sue sfumature e declinazioni. Da un’idea di Giorgio Arcella meglio conosciuto come Eiemgei, sound engineer e producer, AAR Music nasce dalla volontà di scoprire giovani talenti sparsi negli angoli più remoti d’Italia con l’intento di valorizzarli al meglio inserendoli in un circuito strutturato di professionisti del settore. In un contesto sempre più globalizzato spesso sono proprio i talenti delle piccole province che trovano maggiore difficoltà ad emergere. AAR Music vuole proprio sopperire a questa mancanza, dando voce a quegli artisti che difficilmente riuscirebbero a farsi notare, offrendo loro la possibilità di esprimersi liberamente. Parole chiave che guidano pertanto l’attività di AAR Music sono talento e innovazione che si manifesta anche grazie all’utilizzo di un’inedita applicazione creata appositamente per l’occasione in grado di alleggerire le pratiche quotidiane di talent scouting in cui le giovani promesse possono presentare le loro demo. Mediante un applicativo web sviluppato da Eiemgei stesso, è tenuta traccia di tutti gli artisti che utilizzano il form e dei relativi demo. E’ il team della label, ognuno con la propria login, ad accedere al database, ascoltando e selezionando i più interessanti artisti da contattare. Il valore aggiunto di AAR Music è rappresentato dalla valorizzazione di ogni progetto che viene seguito e curato scrupolosamente in ogni sua fase artistica e tecnica. Produttore da sempre Eiemgei annovera diverse collaborazioni con molti artisti e negli ultimi anni ha anche prodotto alcuni dei brani più significativi che hanno lanciato Madame come “Anna” e “Schiccherie”.Thaurus Music non ha bisogno di presentazioni, è l’etichetta indipendente rap/trap più influente sul mercato degli ultimi anni vantando un roster che include alcuni degli artisti più richiesti della scena odierna. Da Sfera Ebbasta a Gue Pequeno, Rkomi, Fsk, Elettra Lamborghini, Ernia, Drefgold, Noyz Narcos e molti altri.