Lo Stato Sociale, brano nuovo a sorpresa

Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La satira dearriva a cantare l’eterna rivalità tra Roma sud e Roma nord ed esce a sorpresa con un nuovo brano e video autoironico. Si intitola Il Paese dell’Amore e sarà la colonna sonora della serie comedy “” per Fox.“Quando ci chiedono se è possibile scrivere canzoni in tour rispondiamo sempre di sì – fanno sapere in un nota stampa i cinque del collettivo bolognese – Scrivere canzoni è il modo migliore di far passare il tempo in furgone e nelle camere d’albergo. Un giorno era venuto fuori un embrione musicale per il ritornello che era perfetto per la serie televisiva di Fox di cui ci avevano parlato. Il tema vocale che seguiva il ritornello era super catchy e poteva adattarsi bene alla forma della sigla. Le strofe sono molto scarne di suoni per dare spazio e dirompenza alla melodia e al testo. pianoforte, basso e Kick drum suonano infatti sugli stessi accenti lasciando molta libertà alla voce. Sul ritornello abbiamo avuto l’idea di inserire un suono di sirena in background che oltre a rendere il tutto più ricco in frequenze richiama anche l’estetica tarantiniana che abbiamo scelto per il video”.Il brano ( ascoltalo qui ) farà da sponda sonora a “” la serie comedy prodotta da Wildside e Zerosix per Fox Networks Group che sarà in onda in prima visione assoluta dalsu Fox (Sky,112). Nel video - realizzato con la regia di Davide Spina e Matteo Bombarda e che è parodia di una scena de “Le Iene” di Quentin Tarantino - Lodo (Lodovico Guenzi) veste i panni di Mr Blond che gioca con il pupazzo Tciù, stravagante personaggio protagonista della serie con “leggera” dipendenza dalla cocaina che sognava di diventare una star della televisione o della politica. Protagonisti del video de “Il Paese dell’amore” anche Fortunato Cerlino (don Pietro Savastano in Gomorra) e Giorgio Mastrota, altri due interpreti della serie di Fox, a cui deve più volte spiegare chi sia Lo Stato Sociale: “…dài quelli di Una Vita in Vacanza …Quelli della vecchia che balla!”«Quando ci hanno contattato raccontandoci l’idea del progetto ci è sembrata una cosa molto stimolante. Ci divertiva l’idea di lavorare per la prima volta con un tema assegnato, come a scuola. Poi si sa, a noi piace sempre cimentarci nelle cose che non sappiamo fare e non abbiamo mai fatto… potevamo forse tirarci indietro adesso che ci hanno chiesto di scrivere un pezzo per la colonna sonora di una serie televisiva?».Il Paese dell’amore, Garrincha dischi/ Island Records, è interpretata da Enrico Roberto, in arte Carota, è scritta come sempre da tutti i “regaz” della band. La produzione è, come per Primati, di Fabio Gargiulo.Nel frattempo sono in chiusura le ultime date di Una Vita in Vacanza Tour: al District Festival di Legnano 01/09, all’Home Festival di Treviso 02/09, Argenta (Fe) 10/09 e Piazza del Campo Siena 28/9.