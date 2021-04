“Canzoni per la Ricerca”, Lo Stato Sociale in concerto per Ail contro leucemie, linfomi, mieloma

“Canzoni per la Ricerca”, Lo Stato Sociale al fianco di Ail contro leucemie, linfomi, mieloma. Lo Stato Sociale con AIL e la sua Sezione bolognese presentano “Canzoni per la Ricerca”, una campagna di crowdfunding e un concerto acustico in streaming della band, in programma venerdì 30 aprile dalle ore 18:00 sulla piattaforma Twitch e in Emilia Romagna su Lepida TV - canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky.

L’iniziativa “Canzoni per la Ricerca” è nata per ricordare Mario, un amico del gruppo scomparso per una leucemia e al quale la band ha dedicato il brano “Equazione”. I fondi raccolti, attraverso l’iniziativa, saranno destinati alla Ricerca Scientifica, ai giovani medici e biologi impegnati a Bologna nell’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli, in cui Mario è stato seguito, e in altri centri italiani.

Oltre a creare una campagna di crowdfunding sul sito mycrowd.ail.it, il 30 aprile, giorno del compleanno di Mario, Lo Stato Sociale trasmetterà dalle ore 18:00 un concerto acustico in diretta streaming sulla piattaforma Twitch e in Emilia Romagna su Lepida TV - canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky: “La canzone “Equazione” è nata quando il nostro amico Mario è morto di leucemia – spiega Alberto Cazzola, il bassista delle band compositore del brano - Nel momento in cui la scrivevo, oltre al dolore, c’era la voglia di ricordarlo e di dare un futuro ed un senso a quelle parole. Da qui la decisione di donare i proventi derivati della canzone ad AIL e alla ricerca sui tumori del sangue. Per lo stesso motivo abbiamo deciso di organizzare un evento in collaborazione tra Lo Stato Sociale e AIL. Il 30 aprile, nel giorno del compleanno di Mario, organizzeremo un concerto acustico, con l’obbiettivo di finanziare le ore di lavoro di un giovane ricercatore dell’istituto Seragnoli di Bologna e di altri ricercatori italiani: noi de lo Stato Sociale suoneremo qualche canzone, ma ci saranno anche degli ospiti, Cimini e Gregorio Sanchez, colleghi dell’etichetta Garrincha Dischi, sensibili all’iniziativa. Ci saranno chiacchiere e sorprese. Il tutto verrà trasmesso in streaming sul canale Twitch della band e su Lepida tv Emilia Romagna, sperando che dal prossimo anno questo evento possa diventare un appuntamento dal vivo”.

Sarà possibile sostenere questa iniziativa con due diverse modalità: Dal 20 aprile al 9 maggio accedendo alla piattaforma di crowdfunding AIL (CLICCA QUI) sarà possibile scegliere l’iniziativa creata da Lo Stato Sociale e donare. Il invece 30 aprile, dopo essersi registrati, sarà possibile seguire dalle 18:00 in diretta su Twitch il concerto live del gruppo e donare a favore di AIL direttamente dalla piattaforma Twitch. A tutte le persone che parteciperanno, Lo Stato Sociale invierà via e-mail un regalo speciale, per ringraziare chi ha contributo a scrivere una canzone diversa, di speranza e futuro per i pazienti.

La campagna di crowdfunding per sostenere ore di ricerca

Un’Ora di Ricerca può cambiare la vita di un Paziente e della sua famiglia. Può contribuire a individuare una nuova terapia e a illuminare il futuro di chi affronta una Leucemia, un Linfoma o un Mieloma. Se oggi il 70% dei Pazienti affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è anche grazie alle ore di impegno che tanti Ricercatori, fra cui molti giovani professionisti, dedicano alla scoperta di cure sempre più efficaci che possano guarire i pazienti e migliorare la qualità della loro vita. Ma ci sono ancora tante malattie che aspettano una cura definitiva, ecco perché la Ricerca non può fermarsi. L’iniziativa permetterà di alimentare la Ricerca Scientifica, ora dopo ora: ogni 30 euro sarà possibile fare qualcosa di concreto e donare un’ora di lavoro ai Biologi, Medici, Biotecnologi, Data Manager e Tecnici di Laboratorio che ogni giorno lavorano nei centri di Ricerca di tutto il territorio nazionale.

