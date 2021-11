Lizzo annunciata come performance finale di American Express UNSTAGED 2021

Sarà Lizzo la protagonista della prossima - e ultima per il 2021 - puntata del format musicale American Express UNSTAGED su LIVENow. Domenica 5 dicembre 2021 alle 3:00 del mattino, da South Beach di Miami, il live si svolgerà di fronte a un pubblico dal vivo e in streaming. «Esibirsi è una delle massime espressioni d'amore che si possa sperimentare con i propri fan. - ha commentato Lizzo - Poter chiudere quest'anno con una speciale esibizione con American Express UNSTAGED, per i miei fan in tutto il mondo, è davvero incredibile. Entrare in contatto in modo autentico con il mio pubblico è per me di estrema importanza. E non vedo l'ora che vedano cosa abbiamo organizzato per questa straordinaria esibizione». American Express UNSTAGED con Lizzo verrà trasmesso in streaming esclusivamente su LIVENow. Rimarrà disponibile in VOD per le 48 ore successive garantendo ai fan di tutto il mondo la possibilità di partecipare all'esperienza. Foto: W4Y

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 11:32

