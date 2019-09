Little Steven: «Io e Bruce? Due sognatori uniti dal rock»

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

L'amico di sempre, il chitarrista fidato, sempre al suo fianco, in concerto e nella vita: Little Steven ricordava così il suo sodalizio ultra-cinquantennale con Bruce Springsteen: «È meglio di un matrimonio... il nostro segreto? Ci piacciamo. Ed è l'unica persona che abbia conosciuto ad avere lo stesso mio modo di concepire il rock'n'roll. Siamo simili nel modo di lavorare, nell'etica, nei gusti. Per noi non era show business, non era un lavoro per fare soldi, non era un hobby. Era tutto, era un sogno».Tanto più in quei ruggenti anni 60 e 70: «Era il selvaggio west: pieno di freak, di pazzi rinnegati, di discografici senza scrupoli. La fortuna mia e di Bruce è che abbiamo sempre messo la nostra amicizia davanti a tutto». E quando gli chiedi se il suo amico Bruce abbia anche qualche difetto, Steven van Zandt risponde così: «Scrive troppe belle canzoni. Non sopporto questa sua prolificità, lo invidio!».