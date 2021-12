L’Ultimo Girone dei Litfiba: «Un tour per celebrare i nostri 40 anni e dirvi addio»

«Quarant’anni più Iva: è questo che vogliamo celebrare. L’Iva? Sono i due anni strambi vissuti in questa pandemia». Piero Pelù spiega così la decisione di trasformare il 2022 alle porte nell’anno in cui i Litfiba mettono un punto alla loro storia. Un punto senza andare a capo. Sì, perché si chiama “L’Ultimo Girone” e sarà il tour d’addio della rock band fiorentina nata nei primi anni Ottanta “quando eravamo cinque raccatati in una cantina, non avremmo mai scommesso di arrivare fin qui e, oggi, ci sentiamo super appagati. Costruimmo il nostro sound giorno per giorno»: il via il 26 aprile da Padova e poi, almeno così dicono le prime dieci date, in un mese tondo si passerà da Napoli, Roma, Firenze e Milano. «Saluteremo tutti con una saletta fatta di settanta canzoni, che faremo ruotare di data in data», prosegue il diabolico Piero che, affiancato dalla seconda anima della band Ghigo Renzulli, aggiunge: «Di rimpianti non ne abbiamo, davvero con tredici dischi in studio, sei dal vivo, dieci milioni di dischi venduti e un sacco di storie nella nostra testa». Alcune, veramente folli: «Come quando ci trovammo nella Germania Est accerchiati da Vopos perché avevamo scattato una foto proibita in un autogrill, o come quando salvai la vita a Ghigo che stava cadendo da un cornicione di una chiesa in Messico».



La bussola della band è sempre stata chiara: «Fare più musica possibile, ovunque. Andammo a suonare in Francia quando in Italia eravamo seguiti da uno zoccolo duro di fan e pochi giornalisti sapevano chi fossimo». Quanto alle storie da raccontare, mai un pelo sulla lingua: «Negli anni Novanta diversi politici ci accusarono di vilipendio della bandiera e istigazione alla diserzione. Ma noi siamo ancora qui e loro sono scomparsi». Il rock è fatto per resistere, «anche se oggi i club dove suonare sono pochi, e per chi vuole fare gavetta gli spazi non ci sono. Teatri di prosa e d’opera hanno ricevuto sovvenzioni per la pandemia, i club no. Per una band come i Maneskin che si è fatta notare, ce ne sono tante che lottano per esistere». Anche loro è dedicato il tour d’addio dei Litfiba.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA