Lisa Marie Presley, l'ultima intervista due giorni fa ai Golden Globes: «È instabile, si vede che ha il cuore spezzato» VIDEO

Lisa Marie Presley è morta all'età di 54 anni. Solo due giorni prima l'unica figlia di Elvis aveva partecipato ai Golden Globes 2023 insieme alla mamma Priscilla e appaludito Austin Butler, vincitore del premio per il miglior attore protagonista per la sua interpretazione della leggenda del Rock. Oggi stanno facendo il giro del mondo i video registrati nella notte dell'11 gennaio, in cui la Presley appare già provata fisicamente e instabile.

Lisa Marie Presley instabile durante l'ultima intervista

In particolare, nel video di un'intervista rilasciata a Extra la 54enne aveva evidentemente bisogno di sostenersi a Jerry Schilling - amico di lunga data del suo defunto padre, Elvis Presley - mentre veniva intervistata da Billy Bush. «Ti afferro il braccio», si sente dire a Schilling mentre gli si aggrappa. Mentre la cantante ha continuato a elogiare Austin Butler per una rappresentazione così "azzeccata" e "autentica" del Re del Rock, i fan non hanno potuto fare a meno di notare che il suo modo di parlare sembrava più lento del solito e sembrava un po' "fragile". "Il suo cuore spezzato è così evidente", ha commentato un utente, osservando che Lisa ha passato un periodo molto difficile da quando suo figlio Benjamin è morto per suicidio nel 2020.

Il video su TikTok e il ricovero

Un'altra clip di quella notte, che è stata pubblicata su TikTok , ha ottenuto la stessa risposta dai fan. Nel video si vede Lisa Marie che fa fatica a scendere pochi gradini nonostante sia assistita da Butler e Schilling. Dopo la sua apparizione alla premiazione - dove Butler ha vinto il premio come miglior attore - la cantante è stata portata d'urgenza in ospedale dopo essere andata in arresto cardiaco. Secondo TMZ , le è stato impiantato un pacemaker temporaneo mentre era in coma indotto.

L'annuncio della morte dato dalla madre

Sua madre, Priscilla Presley, è stata fotografata mentre arrivava al West Hills Hospital poco dopo che i paramedici avevano eseguito la rianimazione cardiopolmonare e somministrato adrenalina a Lisa Marie. In quell'occasione Priscilla Presley ha chiesto ai fan privacy e preghiere. Purtroppo, poco dopo, è stata lei stessa ad annunciare la morte della figlia.

