Ligabue, morto Mario: il gestore del mitico bar di "Certe notti"

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Luglio 2020, 12:02

È morto a 80 anni Mario Zanni, il barista di San Martino in Rio (Reggio Emilia), reso celebre da Luciano Ligabue. «Ci vediamo da Mario, prima o poi», il verso di “Certe Notti” che lo riguarda. Tutt'ora aperto con un'altra gestione, all'epoca, a metà anni Ottanta, il suo era il bar River di via Forche, piccolo locale di paese, dove Liga e la sua band, agli albori della carriera, si rifugiavano dopo la sala prove per rifocillarsi e passare la serata.in una ditta, mentre Mario dava «un colpo di straccio al banco del bar», per citare la canzone a lui dedicata. Il bar poi traslocò nel 2001 in via della Resistenza, dove Mario aveva continuato a dare una mano insieme alla moglie Cordiana alla figlia Elisa, al 'Piccolo Bar'.c'è un silenzio assoluto della rockstar emiliana sui propri social, mentre la figlia di Mario ha confermato che i due «non si sentivano da tempo», anche se il padre ha nutrito sempre grande affetto per il cantante che ha visto crescere, ancora imberbe.