Ligabue live: «Il palco mi crea dipendenza»

REGGIO EMILIA - «Però come si dice: ne vedremo delle belle». Canta Luciano Ligabue da subito nel suo nuovo giro negli stadi. È lo Start Tour. Un augurio insieme alla voglia che «crea dipendenza» di cantare e suonare. Nonostante il tempo che passa, e l’anno prossimo sono 30 anni di carriera. E al di là di paragoni tanto scontati quanto superflui con altri rocker. Il Liga è sempre il Liga. Non è un caso che abbia deciso di partire proprio con Polvere di Stelle, una delle canzoni dell’ultimo disco da cui il tour prende il nome. Nove stadi in tutto, con la data uno a Bari il 14 giugno e chiusura il 12 luglio all’Olimpico di Roma. Giacca di pelle nera, stivali, look total black e chitarra in mano. È così che si presenta durante la prova generale a Reggio Emilia dell’altra sera, «la più divertente della mia vita», mentre coriandoli colorati di rosso invadevano i maxi schermi dove due “elle” giganti - iniziali del suo nome che capovolte diventano anche numero, il 7, che a lui piace tanto - si accendevano e spegnevano. Davanti a un pubblico di giornalisti, parenti e tutti gli irriducibili “amici del venerdì”.

Più di due ore di concerto. In scaletta, tanti brani nuovi: da Mai dire mai, «che potrei dedicare a mia moglie», a Certe donne brillano, da Vita morte e miracoli (con le «immagini che potrebbero essere choc» di una donna partoriente simboleggianti la vita), a La cattiva compagnia. Ma anche tanti brani del primo disco del ’99 e «assaggi musicali», con i due medley, “chitarra e voce” e “club rock”. E arrangiamenti che portano la firma anche del produttore, Francesco Nardelli. «Ho sempre sognato di essere un cantautore con il suono della band»: con lui da 25 anni capitan “Fede” Federico Poggipollini (chitarre e cori), e Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Davide Pezzin (basso) e, l’ultimo arrivato, Ivano Zanotti (batteria, percussioni).

Un concerto essenziale. Per la serie, “le dimensioni contano” ma conta soprattutto la musica. Ci sono sì tanti schermi giganti che proiettano cromatismi, volti e mani alla Andy Warhol, il richiamo alla copertina di Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols in Bambolina e barracuda, o all’allarme ecologia in Non è tempo per noi. Il palco sembra fuoriuscire sul pubblico con effetto “pop up”, lungo 58 metri, profondo 20. E nelle note stampa si legge anche che è «il suo tour con più luci in assoluto». Che sarà anche vero. Ma qui quello che conta è soprattutto la voglia di fare musica. La stessa che lo porterà quasi sicuramente a festeggiare l’anno prossimo (con un altro Campovolo?) i 30 anni di carriera e a «dare una mano alla scrittura del musical» Balliamo sul mondo in uscita a settembre.

