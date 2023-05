Ligabue, Concertone del primo maggio dopo 17 anni: «Porterà una sorpresa, e non sarà musicale»

di Redazione web

Tra gli ospiti di punta del tradizionale concertone del Primo Maggio a Roma c'è Ligabue che torna in piazza San Giovanni dopo 17 anni. Il rocker, reduce da due date nei club di Roma e Milano - occasione anche per presentare il suo nuovo singolo Riderai - porterà sul palco anche una sorpresa.

L'annuncio e l' esibizione

Ad annunciare la sua presenza sul palco di piazza San Giovanni è stato lo stesso rocker di Correggio, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E’ stata una “Decisione presa dopo l'ennesimo 'perché no?' (e sono stati tanti nella mia carriera) che mi sono chiesto” ha spiegato il musicista. Ligabue è appena tornato sulle scene discografiche con il nuovo singolo “Riderai”, presentato in anteprima lo scorso giovedì, alla vigilia dell’uscita, sul palco del Largo Venue a Roma, esibendosi di fronte a 600 fortunati fan.

