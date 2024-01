Ligabue con le stampelle e la gamba ingessata: la foto preoccupa i fan. Cosa è successo

di Dajana Mrruku

Ligabue ha condiviso una foto con il gesso al piede destro e le stampelle sui suoi canali social e i fan si sono subito preoccupati che potesse essere qualcosa di grave. Fortunatamente non è stato così, più o meno. Il cantante ha raccontato di aver subito un'operazione al tendine d'Achille a causa di un problema che rimandava da quasi un anno. Liga si sta rimettendo, ma per adesso assoluto riposo, in vista dei prossimi concerti di quest'estate.

Le parole di Ligabue

«Ho voluto cominciare l’anno con il piede giusto - scrive Ligabue nel post in cui annuncia ai fan la sua operazione -.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 16:27

