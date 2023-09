Liam Payne (ex One Direction) malore sul Lago di Como: la corsa in ospedale con la fidanzata Kate. Cos'è successo

di Redazione web

Liam Payne sta male. Le condizioni di salute dell'ex membro degli One Direction sono, attualmente, precarie a causa di alcuni problemi ai reni di cui il cantante aveva parlato in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. L'artista, però, con il via libera dei medici, aveva deciso di trascorrere qualche giorno in Italia insieme alla fidanzata Kate Cassidy quando, purtroppo, è stato colto da un malore improvviso che lo ha costretto a una corsa in ospedale. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

Liam Payne e Kate Cassidy avevano deciso di trascorrere qualche giorno sul Lago di Como per festeggiare il loro primo anniversario insieme.



Una fonte vicina a Liam ha rivelato al The Sun: «Liam sta male, ma ora è nelle mani dei medici che cercheranno di indagare e capire che cosa gli sia successo. Naturalmente, è dispiaciuto che il suo viaggio con Kate sul Lago di Como sia stato rovinato, ma almeno lei era lì per aiutarlo quando si è sentito male. I medici lo hanno avvertito di non aspettarsi di essere autorizzato a tornare a casa per almeno altri sei giorni. I dottori stanno ora indagando sul problema ricorrente, ovvero il dolore nella zona renale e vogliono fare tutti i test possibili per comprendere appieno il problema».

Il post Instagram di Liam Payne

Proprio per questo suo problema ai reni, Liam Payne è stato costretto ad annullare il suo tour in Sud America e il 25 agosto scorso aveva pubblicato un video in cui si scusava con i suoi fan spiegando loro la situazione. Il cantante aveva detto: «Con il cuore pesante devo dirvi che non ho altra scelta se non quella di posticipare il mio prossimo tour in Sud America. Da una settimana sono ricoverato in ospedale per una grave infezione ai reni, è una cosa che non auguro a nessuno e i medici mi hanno ordinato di riposare e non fare altro. Ero davvero entusiasta di venire a suonare per voi ragazzi. A tutti voi che avete acquistato i biglietti: mi dispiace tanto. Stiamo lavorando per riprogrammare il tour il prima possibile, ma per ora rimborseremo i biglietti. Grazie come sempre per l'amore e il sostegno. Non vedo l'ora di rivedervi».

