Liam Gallagher, domani esce Shockwave: il singolo anticipa il nuovo album Why Me? Why Not?

Giovedì 6 Giugno 2019, 14:45

L’album di debutto da solista di As You Were , è stato accolto in maniera molto positiva sia dal pubblico che dalla critica. Ha debuttato direttamente al #1 in UK, vendendo più di tutti gli altri album nella top10 messi insieme. Anche in Italia ha debuttato con successo, entrando subito in TOP5 al #4. Liam è tornato alle origini, aggiudicandosi molti premi come il Q, l’NME e il GQ Award e facendo un tour sold out ovunque.Non si è mai seduto sugli allori,, ed eccolo già qui con un nuovo progetto! Il 7 giugno esce il nuovo singolo Shockwave tratto dal suo secondo album di prossima uscita Why Me? Why Not.Shockwave esplode immediatamente con un riff che ricorda gli Who e i T-Rex, poi arriva come una bomba la voce di Liam che cattura già dalla prima frase. “You sold me right down the river, you had to hold me back,”canta, “you could’ve looked for the sunshine, but you had to paint the whole thing black.” Il ritornello ti si attacca subito e lo canteremo per il resto dell’anno: “It’s coming round like a shockwave!”“Sono stra-felice,” dice Liam. “Stra-felice di essere vivo, stra-felice di fare canzoni, non vedo l’ora di portarle in giro. È bello avere della nuova musica perchè vuole dire che posso suonarla sul palco e fargliela sentire a certa gente, perché è questo quello che faccio. Facciamocene una ragione, è noioso stare senza di me.”Liam ha composto ‘Shockwave’ con due dei collaboratori che hanno lavorato anche sull’album ‘As You Were’: Andrew Wyatt, che ha vinto un Oscar per aver partecipato alla stesura di ‘Shallow’ dal film ‘A Star Is Born’, e il vincitore di svariati Grammy Greg Kurstin che ha anche prodotto il brano. È stato registrato a Los Angeles e ai RAK Studios di London.‘Shockwave’ segna l’inizio di un’estate molto movimentata per Liam. Mercoledì prossimo, 5 giugno, suonerà in una location molto intima a Londra – la Hackney Round Chapel – prima della premiere del documentario ‘As It Was’ all’Alexandra Palace Theatre la sera seguente.L’ 8 giugno sarà in Italia al Medimex di Taranto. Si esibirà anche sul celebre palco piramidale di Glastonbury il 29 giugno. E tornerà ancora in Italia, a Barolo per il festival Collisioni 2019, il 4 luglio – tra le tante attività in programma a breve.Ulteriori dettagli su ‘Why Me? Why Not.’ verranno svelati a breve. “Sarà un album migliore di As You Were,” promette Liam. “E questa la dice lunga, perchè è stato un album epico, no?!”