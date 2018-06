Liam e Noel Gallagher, "fratelli coltelli" sullo stesso palco degli I-Days a Milano

Fratelli coltelli. E non per scherzo. La storia del rock è zeppa di liti in famiglia. Ma quella tra i fratelli Liam e Noel Gallagher, rispettivamente dal vivo stasera e domenica sul palco degli I-Days a Milano, è la più avvincente, se così può dire. Mai andati d’accordo, neppure quando erano rispettivamente voce (Liam) e chitarra (Noel) degli Oasis. Facile scomodare l’adolescenza inquieta in quel di Manchester prima del successo: “Liam era il cocco di mamma e papà ci picchiava”, disse una volta Noel. La vera scintilla dietro la saga dei fratelli Gallagher a volte è sembrata più una questione di caratteri opposti opportunamente sbattuta in prima pagina dalla stampa inglese. Ironia della sorte, dallo scioglimento degli Oasis nel 2009, la lite non si è placata. Anzi, i due non hanno perso occasione per stuzzicarsi a distanza. Liam criticando ogni volta i dischi solisti del fratello più grande. Noel accusando Liam di parlare solo per farsi pubblicità gratuita. Mai neppure una stretta di mano. Di certo, sarà così anche nei prossimi giorni a Milano.

