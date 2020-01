Lexii Alijai, la rapper morta a Capodanno: aveva solo 21 anni

jus got the worst fuckin news ever. my heart is BROKE. FUCK — Kehlani (@Kehlani) January 1, 2020

i’m angry i’m confused i’m heartbroken i’m angry i’m confused. i love you lexii. my baby was 21!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — Kehlani (@Kehlani) January 2, 2020

Venerdì 3 Gennaio 2020, 12:01

Il mondo della musica è in lutto per ladi: lastatunitense è deceduta infatti nel giorno di Capodanno ad appena. La notizia è stata confermata da alcuni parenti della giovane musicista.Le cause della morte di, che a febbraio avrebbe compiuto 22 anni, sono al momento ignote. La notizia è stata diffusa per prima da Buzzfeed , che riporta anche le parole della cugina,: «Era totalmente dedita alla sua musica, sapeva bene quello che voleva essere e lo ha sempre fatto»., che ha scelto il nome d'arte di, era nata a St. Paul (Minnesota) il 19 febbraio 1998 e aveva raggiunto un certo successo con il suo album di debutto, Growing Pains, dopo aver pubblicato diversi mixtape.La notizia ha sconvolto il mondo del rap a stelle e strisce. Anche l'amica e collegai, con cui aveva collaborato, ha espresso sui social tutto il dolore per la morte di: «Ho appena ricevuto la peggior notizia di sempre: ho il cuore a pezzi, c***o. Sono arrabbiata, sconvolta, a pezzi: ti voglio bene Lexii. La mia piccola aveva solo 21 anni!».