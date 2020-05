Levante, online il video di Tikibombom: girato nell'armadio di casa durante la quarantena

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 15:33

È online il video della “home version” di TIKIBOMBOM, una versione intima e realizzata in casa, per l’esattezza “nell’armadio”, della hit di Levante che ha scalato le classifiche radiofoniche italiane e che oggi si veste di un nuovo abito.Il video è stato interamente ideato, girato, diretto e montato da Levante, da sola a casa durante il periodo di isolamento, e mostra come anche in quest’occasione la cantautrice sia un’artista versatile e creativa, capace di esprimere al meglio ogni aspetto del suo talento poliedrico: sia nella scrittura, nella musica o in ambiti più cinematografici.Immagini poetiche in bianco e nero si alternano in un diario emozionante e sincero di vita quotidiana in questo periodo di lockdown, a dimostrazione di come di fronte ai limiti imposti, la creatività di Levante non ne conosca alcuno, ma sia anzi in grado di prendere forma ed esprimersi in modi sempre nuovi e sorprendenti.“Tikibombom è un brano nato al pianoforte. Prima di presentarlo a Sanremo per un istante ebbi l’idea di farne una versione più raccolta, poi però decisi di arricchirla con una produzione più energica e alla fine è stata portata al Festival in quella veste. – racconta Levante sul brano - Nel cassetto rimase il desiderio di crearne una versione più intima… anche se non pensavo così tanto intima, dato che l'ho registrata nell’armadio di casa durante la quarantena! Ho dovuto approfittare dei mezzi che avevo e l’armadio era l’unico luogo in cui avrei potuto attutire suoni e rumori esterni. Oltre alla registrazione della mia voce anche tutto il resto del lavoro per questa “home version” è stato svolto da remoto, insieme ad Antonio Filippelli e Daniel Bestonzo. Amo questa “nuova” versione perché è il modo in cui sono solita cantare questa canzone, in maniera distesa e sussurrata, a casa con il mio pianoforte.”Tikibombom è contenuto nell’album MAGMAMEMORIA MMXX”, l’edizione speciale dell’album di inediti uscito ad ottobre, che nella nuova versione, in uscita il 7 febbraio contiene 31 brani in un doppio cd tra cui TIKIBOMBOM, 4 bonus track e Magmamemoria live registrato durante lo straordinario concerto tenutosi per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano lo scorso novembre: un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro.