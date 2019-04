Levante, niente concerto: la Chiesa le nega la piazza. «I suoi testi troppo irriverenti»

La decisione è arrivata il 1° aprile, il che poteva far pensare ad uno scherzo, al classico: ma non era affatto uno scherzo. La cantautrice siciliana, che doveva tenere un concerto il prossimo 6 agosto a Lecce in piazza Duomo, dovrà scegliersi una nuova location: colpa di alcuni suoi testi un po' troppo





Incredulità e scherzi sono giunti a commento della decisione nel gruppo facebook 'Levante Official Fan Club'. L'entourage dell'artista però non ha ancora rinunciato a Lecce ed è in cerca di un'altra location in città, sempre «in linea con la scelta di una tournée - spiega la produzione - all'interno di location storiche e suggestive di tutta Italia».

Quella del Duomo a Lecce è una piazza simbolo della chiesa locale: con un unico ingresso, è chiusa dagli edifici del Museo Diocesano e del Palazzo Vescovile. Il precedente vescovo l'aveva sempre negata ai concerti. L'attuale, monsignor Michele Seccia, che presiede la commissione, ha invece deciso di aprirla, tanto da concederla per l'estate 2019, in programma ancheMa Levante no: i suoi testi sono stati consideratidella piazza leccese in cui si trovano anche la Cattedrale e il seminario.Il portavoce del vescovo Seccia, Vincenzo Paticchio, spiega che la commissione non si era ancora espressa, ma «abbiamo scoperto che la tappa leccese in piazza Duomo del tour - dice - era già stata pubblicizzata per il 6 agosto sul sito dell'artista e su quello di Ticketone». La decisione di negarle lo spazio «è stata deliberata solo lo scorso primo aprile, quando la commissione si è riunita decidendo di non accogliere la richiesta. Il vescovo vuole aprire piazza Duomo agli eventi - conferma Paticchio - ma a condizione che i contenuti delle manifestazioni ospitate siano in sintonia con i valori del luogo. È vero, i giovani vanno incoraggiati, ma certi testi sono troppo irriverenti per essere cantati nella piazza simbolo della Chiesa di Lecce».