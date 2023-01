Levante, morta nonna Rosalia. Lutto prima di Sanremo: «Lascia dentro di me un grandissimo vuoto»

di Redazione Web

Levante ha subito un grave lutto: è morta la sua amata nonna Rosalia. A dare il triste annuncio è stata la stessa cantante siciliana con un post pubblicato su Instagram ricevendo tanti commenti di sostegno e cordoglio da parte dei fan e dei colleghi.

La scomparsa della nonna ha lasciato un grande vuoto dentro Claudia Lagona, questo il vero nome dell'artista, che ha annunciato la triste notizia condividendo alcuni ricordi legati alla nonna.

Il post su Instagram

«Mia sorella Rosalia, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro albero sacro, con il sole e con la luna, mi ha detto “quanti colpi d’ascia servono per abbattere una sequoia?"», ha esordito Levante, condividendo a corredo del testo, una foto che ritrae due mani che si stringono, quella sua e quella della nonna.





«Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre. Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia», questo l'addio di Levante alla sua amata nonna.



«Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre. “Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari!!!” “Se, se!”», ha concluso la cantante che tra poco tornerà sul palco dell'Ariston di Sanremo come concorrente al Festival con il brano Vivo.

