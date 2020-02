Leslie, la rapper di The Voice il 27 febbraio live a Milano con il Bipolar Tour

Ensi festeggia il suo "Clash" con il tour e il nuovo video di Thema Turbodiesel

Venerdì 7 Febbraio 2020, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla scia dei riconoscimenti dell’uscita del suo ultimo Ep “” uscito lo scorso ottobre,arriva ail prossimo 27 Febbraio per un’attesa tappa dal vivo al Gate prevista dal suo “”, tour che la vedrà protagonista per tutto l’inverno nei più importanti club della penisola.Talento della nuova generazione, tra le più apprezzate nella scena odierna(al secolo Lisa Cardoni) è una delle promesse più interessanti nel nuovo panorama Hip Hop/Rap italiano. E il non voler essere identificata semplicemente come "" dimostra un’attitudine che le permette di spaziare tra differenti generi e stili, dalla Trap al liricismo puro, contenuti forti e testi fuori dal comune, senza dimenticare la melodia per il quale ha sempre un occhio di riguardo.Dopo il successo virale di singoli come "Oh My Goodness", "Bye Bye", "Psycho Pussy" e "Dammi Corda", che hanno totalizzato centinaia di migliaia di views sulla rete e streams. su Spotify, a Maggio 2019 Leslie si fa notare dal piccolo schermo passando i provini died è immediatamente tra i preferiti del pubblico. Il video della sua blind audition super il mezzo milione di views in un paio di giorni ed è fra i più visti e condivisi sui social.A curare i tappeti sonori delle sue produzioni ci sono iduo di produttori italiano di base a Los Angeles già conosciuto per aver collaborato con Guè Pequeno, Baby K, Gemitaiz e Clementino e molti altri. L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live.