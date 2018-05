Lenny Kravitz, un singolo con la voce di Michael Jackson

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un nuovo singolo per Lenny Kravitz con la voce di Michael Jackson. Il nuovo singolo “Low” (feat. Michael Jackson) è tratto dall'imminente nuovo album del musicista americano, ''Raise Vibration'', in uscita il 7 settembre.“Low” è una composizione pulsante e introspettiva che parla dei pregiudizi presenti all’inizio di una relazione. Caratterizzato da un groove funky e cinematografico, il nuovo singolo vede la presenza di fiati, archi e, per l'appunto, del re del pop Michael Jackson nei cori.Lenny Kravitz partirà per la seconda parte del suo tour mondialeche lo vedrà protagonista nelle arene di tutta Europa. In Italia lo vedremo il 16 luglio a Verona, il 18 luglio al Lucca Summer Festival e il 28 luglio al Collisioni Festival di Novello. Per Maggiori informazioni sul tour, visita il sito www.lennykravitz.com/tour/.Dall’uscita di ''Let Love Rule'' nel 1989, il compositore, produttore e polistrumentista ha venduto 40 milioni di album in tutto il mondo e ha vinto quattro Grammy Awards consecutivi, stabilendo il record di vittorie nella categoria Best Male Rock Vocal Performance.