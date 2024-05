Lenny Kravitz e i 60 anni: «Mai stato così giovane, sto meglio di quando ne avevo 20. La fede per me è tutto»

di Redazione web

Lenny Kravitz è semplicemente una leggenda della musica rock. Le sue canzoni hanno fatto e fanno sognare milioni di fan in tutto il mondo che, tra le altre cose, non riescono a rimanere indifferenti al fascino del musicista che a quasi 60 anni è più in forma che mai. Kravitz, infatti, tra due giorni - precisamente il 26 maggio - festeggerà il suo 60esimo compleanno ma lui non si sente affatto stanco o senza forze, anzi, come ha rivelato nella sua intervista a Vanity Fair, pensa di non essere mai stato meglio. La rockstar, che ha presentato proprio oggi il suo dodicesimo album "Blue Electric Light", ha detto: «Rispetto ai miei venti anni, sono decisamente più bravo ora, ho una messa a fuoco estremamente precisa e la mia disciplina è più grande che mai. E per questo ho risultati maggiori rispetto a quello che cerco». Ecco cos'ha raccontato.

L'intervista di Lenny Kravitz

Nella sua recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Lenny Kravitz ha spiegato come affronterà i prossimi tour ora che sta per compiere 60 anni: «Non vedo l'ora di rimettermi in viaggio e di celebrare la mia nuova musica» ha detto l'artista «Le persone che vengono ai miei concerti sono la ragione per cui posso fare quello che faccio. Stare con loro e celebrare con loro questa musica che gli appartiene è un'esperienza meravigliosa». Il pubblico di Lenny Kravitz è molto vario perché comprende varie fasce d'eta, ad esempio, genitori che assistono al suo concerto insieme ai figli.

A proposito di questo, la rockstar ha detto: «Sì ed è una cosa che adoro. Tra il pubblico vedo sia bambini piccoli che anziani. È meraviglioso vedere i genitori che sono cresciuti venire ai miei spettacoli con i loro figli. È fantastico».

Lenny Kravitz e la fede

Nelle sue canzoni, Lenny Kravitz cita spesso la fede e a Vanity Fair ha spiegato: «La mia fede è tutto.

