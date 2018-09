Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Attraverso il proprio account ufficiale Instagram, iringraziano tutti coloro che hanno fatto sentire il proprio sostegno a Lele Spedicato, il chitarrista della band colpito da emorragia celebrale due giorni fa. «Grazie a tutti per questo caloroso sostegno e questo grande affetto - scrivono i musicisti salentini - siamo certi che il nostro Lele lo stia raccogliendo tutto per tornare più forte. Serviranno ancora i vostri pensieri più positivi per i giorni che verranno. Non sarà un’attesa facile ma gli siamo tutti vicini. Saremo forti e pronti per il suo grande ritorno.».