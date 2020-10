Le poche cose che contano con Simone Cristicchi e don Luigi Verdi su Tv2000

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 13:21

. L’artista e il religioso, che trent’anni fa ha fondato la Fraternità di Romena in una pieve del Casentino, sono i protagonisti di tre appuntamenti di "Le poche cose che contano", che andranno in onda, a partire dal 7 ottobre il mercoledì alle 21.50, sulla emittente della Cei diretta da Vincenzo Morgante. Cristicchi è di casa a Romena in nome di un’amicizia alimentata da un dialogo intorno al valore delle cose e all’amore per la bellezza. Il filo conduttore televisivo è il racconto di dieci parole dalle quali ricominciare per cambiare noi stessi e il mondo che ci circonda. Durante il programma Cristicchi canta alcune canzoni inedite.È la domanda al centro del programma, costruito intorno alle riflessioni che don Luigi offre ai “pellegrini di senso” che accorrono a Romena. Riflessioni che trovano eco nei brani che Cristicchi e i suoi musicisti propongono al pubblico.Partecipano gli attori, le cantautrici Amara e Simona Molinari, l’Orchestra Instabile di Arezzo diretta da Valter Sivilotti e la Kataklò Athletic Dance Theatre.Firmano il programma gli stessi Simone Cristicchi e don Luigi Verdi, insieme adi Tv2000.