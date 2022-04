LDA, dopo Amici è boom con "Bandana": subito in tendenza su YouTube

Fuori dalla scuola, per LDA esplode il successo. L'eliminazione dalla scuola di Amici, nella sera del 23 aprile, in ballottaggio finale col competitor Nunzio Stancampiano. Dopo essersi aggiudicato diversi record musicali al talent di Maria De Filippi, il figlio di Gigi D'Alessio scala la classifica iTunes Top Songs con l’inedito appena rilasciato, Bandana, ma non solo. Perché, inoltre, debutta tra le tendenze della musica su YouTube, più precisamente si impone e alla #20, come trend del momento con il solo video dell’audio integrale di Bandana.

Leggi anche > Federica Pellegrini incinta? La verità sul "pancino" sospetto e sul viaggio in Puglia

Tutto questo ancor prima del videoclip ufficiale che, lo stesso LDA si sta preparando a girare, come ha dichiarato sui social. Visti i primi risultati raggiunti su iTunes e YouTube, Bandana si candida ufficialmente all’elezione di tormentone dell’estate 2022. Nel frattempo, inoltre, il cantante segna anche un altro importante traguardo: firma il primo contratto discografico con la major discografica Sony Music Italy e entra a far parte della squadra del concittadino napoletano, Aka7even, finalista di Amici 20.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA