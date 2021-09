Lazio-Roma, Andrea Rivera e il post derby con Antonello Venditti: «Hysaj come è andata, ce l'hanno proprio Alberto»

Lazio-Roma 3-2, nel post derby il tifoso giallorosso Andrea Rivera non rinuncia ai suoi sketch nonostante la sconfitta. L'attore e comico ammette la superiorità dei biancocelesti in un video in cui c'è anche una guest-star: Antonello Venditti.

Il cantautore romano fa da 'sparring partner' ad Andrea Rivera, che come al solito finge una telefonata al Papa per parlare delle partite della sua Roma facendo giochi di parole con i nomi degli avversari. «Hysaj come è andata, ce l'hanno proprio Alberto. Macché Felipe, io qui Pedro la pazienza», una parte dello sketch del comico romano, con Antonello Venditti che sorride divertito. Il resto del filmato potete vederlo qui.

