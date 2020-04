Laura Pausini sbarca su RaiPlay con il suo show nella versione LIS: «Sono felice»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 17:24

. Formula vincente non si cambia, anzi si raddoppia. Dopo il grande successo del Festival di Sanremo 2020 che, per la prima volta in assoluto, ha permesso alle persone sorde di poter seguire l'intero Festival tradotto nella Lingua dei segni italiana, anche lo show della Pausini verrà trasmesso sulla piattaforma Rai rendendolo interamente accessibile.Dopo il successo di Sanremo Live LIS Rai Pubblica Utilità in collaborazione con RAIPLAY presentano Laura Pausini in concerto:Spettacolo interamente accessibile. Performer LIS: Giulia Pasquini, Giulia Clementi, Valentina Di Leva, Zena Vanacore. Con la partecipazione di Laura Santarelli e Massimiliano Mondello. Il grande concerto evento che segnò nel 2014 il debutto televisivo di Laura Pausini, direttamente da una delle location italiane più magiche: il Teatro Antico di Taormina. «che la Rai riproponga questa serata storica per me, in questo momento di grande vuoto e difficoltà per tutti. Per me la serata di Taormina ha un grande valore affettivo, è la festa per i miei 20 anni di carriera, vent'anni della mia vita attraverso le mie canzoni» Accanto a Laura tanti amici e colleghi speciali: Biagio Antonacci, Malika Ayane, Claudio Baglioni, Paola Cortellesi, Emma, L'Aura, La Pina, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Noemi, Raf, Paola Turci , Syria e Pippo Baudo che ricorda l'inizio della carriera di Laura.