Laura Pausini, prima volta al Radio City Music Hall di New York. E il 31 ottobre nuova data a Roma

Il FATTI SENTIRE – WORLDWIDE TOUR 2018 arriverà a New York e Laura Pausini si esibirà domani, per la prima volta nella sua carriera, al Radio City Music Hall di New York. Dopo il grande debutto al Circo Massimo e il successo dei live nei palazzetti più importanti degli Stati Uniti e dell’America Latina, Laura Pausini canterà nel tempio della musica newyorkese per l’ultima delle date americane del tour, prima del suo ritorno in Europa e in Italia, dove salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano dall’8 al 12 settembre.



"Nonostante siano già 25 anni che canto in tanti paesi non avevo mai suonato al Radio City Music Hall, è la prima volta che in questa città suono in questa venue, per me è bellissimo, è veramente emozionante! La cosa che più amo di New York è la sua multiculturalità: cantando in questa città mi accorgo di avere davanti a me americani, francesi, brasiliani, tedeschi... è forse il concerto più difficile ma nello stesso il più interessante per me" Il FATTI SENTIRE - WORLDWIDE TOUR 2018 si arricchisce a grande richiesta di un nuovo appuntamento a Roma, il 31 ottobre al Palalottomatica.



Il tour segue la release mondiale di FATTI SENTIRE, l’ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music, entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo. I biglietti per la nuova data del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, saranno disponibili in presale per il fan club dalle ore 11.00 di lunedì 3 settembre, online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) da martedì 4 settembre e in tutti i punti vendita autorizzati dal’11 settembre.

