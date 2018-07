Parte da Roma il super tour della Pausini: sopralluogo a sorpresa per palco e tribune

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laura Pausini scende nell'arena del Circo Massimo. Due giorni di concerti tra le antiche vestigia romane, per la cantante pop italiana più amata anche all'estero. «Ogni tanto cerco di distrarmi da questo pensiero fisso - racconta - Sono giorni che io e i miei collaboratori non dormiamo perché vogliamo dare il meglio. Non credevo avrei mai avuto la fortuna di fare una cosa del genere nella mia carriera. Roma è una città pazzesca, all'inizio ci venivo solo per i concerti e poco più. Poi per amore mi sono praticamente trasferita. E per questo, questi due concerti saranno ancora più speciali».Le prove del tour sono state organizzate negli ultimi 6 mesi in zona Eur. Laura ha controllato l'avanzamento dei lavori con una assistente speciale, curando ogni dettaglio e firmando personalmente la regia di ciascuno dei suoi spettacoli. «Venerdì scorso a Jesolo, per la prova generale del tour, ho sentito l'affetto di tutti voi e so che è stato solo un assaggio di quello che verrà - racconta - Ora vogliamo dare il meglio per ripagare l'affetto e gli sforzi che fanno le tantissime persone che verranno a vederci».