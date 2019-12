Laura Pausini torna sul pontile de "La Solitudine" a Ostia: «Un posto speciale per me»

Lunedì 2 Dicembre 2019, 11:16

Non sarà stato difficile per molti di una certa generazione riconoscere la location delle ultime foto pubblicate da Laura Pausini su social. Si tratta infatti del, che nel lontanoera il set del videoclip del primo grande successo della cantante,. La canzone, vincitrice della sezione Novità del, le permise di affermarsi a livello nazionale ed internazionale.A ventisei anni di distanza dal suo primo grande successo, Laura Pausini è tornata a farsi fotografare su quel pontile del litorale romano. «Qualche giorno fa - scrive la cantante sul sui social - sono tornata in un posto davvero speciale per me. L’ho visto per la prima volta 26 anni fa e mi ha portato grande fortuna. Qualcuno lo riconosce?». Come era prevedibile, il post è stato sommerso da like e commenti.Sono stati molti i fan a riconoscere immediatamente il pontile che ha fatto da sfondo a "La Solitudine", ma tra loro tantihanno colto l'occasionelidensi per ricordare quegli anni e ribadire lache quel luogo ha portato alla cantante all'inizio della sua carriera. «Grazie per esser tornata - fa sapere Valentina Naterri - ma 26 anni fa quando girasti il videoclip di “La solitudine” il pontile ed Ostia stessa erano, veramente abbagliava tutti e tutto». «Ma certo - replica Anna Cerrato - ero piccola ma non dimenticherò mai la canzone che mi ha fatta innamorare di te... avevo sette anni». Ma non manca l’: «Per fortuna - dice qualcuno - la Pausini non girò il video della Solitudine alla Rotonda, altrimenti oggi avrebbe trovato la struttura chiusa con i lavori fermi da anni».Sui social si è addirittura fatta strada l'idea di un. Un po’ come ha fatto J-Ax la scorsa estate con il suo brano tormentone