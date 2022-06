Laura Pausini al lavoro sul nuovo album: «Non esco mai se non sono convinta al 100%»

Laura Pausini ha chiuso con una performance speciale l’evento solidale ‘Una. Nessuna. Centomila. Il concerto’. L’artista, in particolare, si è mossa tra hit del passato e brani più recenti con una carica arrivata dritta dalla prima all’ultima fila. E con lei, sul palco, ospite d’onore niente meno che Eros Ramazzotti. A poche ore dall’esibizione, Pausini ha raccontato la preparazione dello spettacolo l’impegno speso per un tema delicato come la violenza di genere parlando anche del nuovo album. “Mi sento confusa e mi sento fragile, sul palco mi sono sentita di nuovo forte – ha dichiarato Pausini – Ho voglia di cantare dal vivo, ma per ora un tour non è in programma. E prima di uscire con un disco io devo sentirmi pronta al 100%”.

