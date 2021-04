Laura Pausini, ricevimento al Quirinale da Mattarella: «Vera emozione essere arrivata agli Oscar» VIDEO

Il Presidente dela Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel suo studio al Quirinale Laura Pausini, rientrata in Italia dopo la notte degli Oscar, e la nomination. Il Quirinale ha diffuso un breve video con i primi secondi dell'incontro. «Benvenuta» ha detto Mattarella accogliendo la cantante che era vestita con un tailleur pantalone giallo chiaro; «È un onore conoscerla» ha replicato Pausini. «È un piacere vederla e farle i complimenti. Agli Oscar è stata una emozione straordinaria» ha detto ancora il Presidente della Repubblica, dopo aver fatto accomodare Pausini.

«Si, principalmente - ha spiegato Pausini - anche se canti sempre in italiano in molti concerti, ma fare arrivare nei Paesi più sconosciuti una canzone in italiano in una sola serata mi sarebbe stato impossibile. È stato un onore, e poi ho sentito tantissimo affetto da parte di tutti gli italiani, dalle radio e dai giornali». «E poi la nomination, è già un traguardo, il vero traguardo è quello, poi la scelta...» ha aggiunto Mattarella nel video che sfuma sul resto del colloquio.

