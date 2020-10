Laura Pausini, dal 30 ottobre il video di "Io sì/Seen" con Sophia Loren

Sarà disponibile da domani 30 ottobre il videoclip di Io Sì/ Seen, il brano di Laura Pausini, original song di The Life Ahead - /La Vita Davanti A Sé. Dopo la presentazione del singolo ai media, in occasione del lancio del videoclip e della presentazione del film con Sophia Loren, il brano parte domani anche in rotazione radiofonica.

Nel video l’intensa interpretazione di Laura e una straordinaria chiusura con l’emozionante cameo di Sophia Loren. Proprio come il film, il videoclip è diretto da Edoardo Ponti e vede protagoniste molte donne i cui volti, in primissimo piano, restituiscono il forte messaggio di unicità, intensità e veridicità che legano il brano al film.

Ed è proprio per questo che la Loren, tornata sulle scene dopo 10 anni con The Life Ahead - /La Vita Davanti A Sé, ha deciso di prendere parte al videoclip di Io sì/Seen, che racconta nel suo testo proprio il grande insegnamento che il suo personaggio offre nella pellicola dal 13 novembre disponibile su Netflix.

Il brano è di Diane Warren. Il testo italiano, scelto per accompagnare il film in tutto il mondo, è dalla stessa Pausini che ha collaborato con uno degli autori italiani più importanti della nuova generazione, Niccolò Agliardi. E sempre in italiano sarà l’unica versione del vidoclip disponibile da domani worldwide.

Io sì/Seen è la prima collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren, (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe) ed è il primo inedito per Laura Pausini dopo la vittoria dell’ultimo Latin Grammy del novembre del 2018 per l’album “Fatti Sentire”, il quarto ricevuto della sua carriera oltre al Grammy del 2006.

Io sì/Seen sarà proposto dai produttori per le prossime nomination per gli Oscar 2021. Uscito per Atlantic Warner, il brano è prodotto, mixato ed engenereed da Greg Wells, produttore californiano collaboratore - tra gli altri- di Artisti del calibro di Adele, Katy Perry, Dua Lipa, Celine Dion, Aerosmith, Elton John. Gli archi sono stati scritti e arrangiati da David Richard Campbell. La produzione esecutiva è di Bonnie Greenberg che tra gli altri ha collaborato per i film come The Mask, Sister Act, Desperate Housewife e Peter Pan. La voce di Laura è registrata e mixata da Paolo Carta che ha curato anche il mastering del brano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 14:29

