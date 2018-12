Laura Pausini incontra i fan a Milano

Lunedì 10 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laura Pausini è pronta a festeggiare con i suoi fan la vittoria del quarto Latin Grammy Award, con l’album “Fatti sentire”, l’annuncio del nuovo imperdibile tour negli stadi con Biagio Antonacci e l’uscita della special edition “Fatti sentire ancora”… con un evento straordinario che si terrà sabato 15 dicembre al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano. Sarà un’occasione unica che coinvolgerà migliaia di fan per celebrare l’artista italiana più premiata nel mondo, e non mancheranno le sorprese!L’evento avrà inizio alle ore 16.00 e terminerà alle ore 20.00. Al momento del firmacopie, potranno accedere tutti coloro che hanno acquistato “FATTI SENTIRE ANCORA – The Magazine Edition”, secondo le modalità indicate qui: https://eventi.mondadoristore.it/it/event/2018/12/15/laura-pausini-festeggia-il-suo-quarto-latin-grammy-e-luscita-di-fatti-/6479/. “Fatti sentire ancora” è la special edition, uscita il 7 dicembre in più versioni a livello internazionale, dell’ultimo album di Laura Pausini “Fatti sentire”/ “Hazte Sentir”. La versione italiana, oltre ai brani del disco, contiene il singolo “Il coraggio di andare”, di Laura Pausini in duetto con Biagio Antonacci, che ha anticipato la notizia del tour negli stadi dei due grandi amici e colleghi, che partirà il 26 giugno 2019! Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners, i biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali.“Fatti sentire ancora” è impreziosito nella versione fisica dal DVD con il concerto-evento (sold out) al Circo Massimo di Roma che si è tenuto a luglio 2018 (Laura Pausini è stata la prima donna ad esibirsi live al Circo Massimo, mettendo a segno ben due concerti sold out) e da un esclusivo libro-magazine di 100 pagine.L’artista ha lavorato a questo libro-magazine da settembre 2017, mettendo da parte le foto più emozionanti e i pensieri più sinceri, per poter un giorno condividere con i fan le gioie e le difficoltà vissute durante la composizione di quest’ultimo progetto. All’interno, ci sono foto inedite su carta lucida e il poster speciale che la ritrae insieme a Biagio Antonacci. Laura Pausini racconta la propria vita e il rapporto con i fan, descrive ogni canzone dell’album, parla del successo inaspettato nel mondo latino e dei più grandi concerti in Italia, raccoglie foto inedite dai backstage dei video clip, mostra gli screenshot dei messaggi di Paolo entusiasti e i disegni della piccola Paola, colleziona le polaroid dei tour: «Ci sono percorsi che riguardano solo me, come altri che esistono solo se condivisi e abbracciati insieme a qualcuno».Sono inoltre disponibili una versione fisica senza il libro-magazine (contenente il CD e il DVD) e una versione digitale dell’album deluxe con tutta la tracklist italiana e spagnola. 25 anni di carriera, più di 70 milioni di dischi venduti, l’artista italiana più premiata nel mondo…in un nome: LAURA PAUSINI! Il nuovo Latin Grammy Award, la special edition con il libro-magazine, un tour di successo tra Nord Europa e Sud America con più di 400 mila spettatori, e un tour negli stadi, insieme a Biagio Antonacci, in arrivo, testimoniano l’inarrestabile capacità comunicativa della musica di Laura Pausini, in grado di arrivare dritta al cuore di tanti fan in nazioni diverse da 25 anni.