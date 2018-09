Laura Pausini, saltano due concerti per problemi di salute: ecco cosa succede

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 15:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'otite mette ko, rinviati i duein programma per ieri e oggi al Palasele di Eboli. La cantante romagnola si è dovuta arrendere a una forte otite. "I concerti verranno recuperati il 3 e il 4 novembre" precisa il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, raggiunto da una telefonata degli organizzatori.Ai cancelli delc'erano già un centinaio di fans in fila per il primo concerto. Delusione alle stelle. Incredulità enorme. In molti sono ancora increduli. "Da qui non ce ne andiamo".Intanto il vento forte ha provocato danni al tetto del Palasele. Per il palazzetto ebolitano non è una novità. Nei prossimi giorni arriverà una ditta a risistemare i pannelli per la copertura.Info e modalità di- I biglietti del 25 settembre rimangono validi per la serata del 3 novembre, mentre i biglietti del 26 settembre rimangono validi per la serata del 4 novembre- Per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre il 30 settembre 2018.- Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento‘, è possibile scrivere all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 30 settembre 2018.- Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 30 settembre 2018 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).