Laura Pausini attaccata dopo la morte di Raffaella Carrà: ecco cosa è successo

Laura Pausini aspramente criticata dopo la morte di Raffaella Carrà. La cantante, cha ha omaggiato in diversi post social l'artista scomparsa, non è stata presente al funerale della Carrà e questo non è molto piaciuto ad alcuni followers che l'hanno aspramente criticata per questo.

«Ma non sia mai andare al funerale, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto», ha scritto un utente su Instagram ma Laura ha prontamente risposto: «Se fossi stata a Roma sarei andata con tutto il cuore. Non bisogna sempre pensare male, chi ama davvero Raffaella sa che lei non avrebbe mai voluto trovare astio quando non esiste». Ma non solo questo è stato motivo di polemica, un altra questione che ha sollevato un gran polverone è stato un post stesso della Pausini.

Nella fattispecie Laura ha fatto campeggiare nelle scorse ore lo scatto di un caschetto biondo con sfondo nero, chiaramente rimandando a Raffaella. L'immagine però è stata definita “orribile” ,”agghiacciante” e “angosciante”. al punto da spingere Laura a rimuoverla

