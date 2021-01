Last Christmas degli Wham! prima in classifica dopo 36 anni dalla pubblicazione: «Fascino senza tempo»

Last Christmas, il classico di Natale degli Wham! ha scalato per la prima volta la classifica dei singoli nel Regno Unito posizionandosi al primo posto ben 36 anni dopo la sua prima pubblicazione. La canzone è stata trasmessa in streaming 9,2 milioni di volte nell'ultima settimana, eliminando Don't Stop Me Eating di LadBaby dal primo posto.

Pubblicata per la prima volta nel dicembre 1984, la canzone di George Michael, scomparso quattro anni fa, e Andrew Ridgeley è stata tenuta fuori dal primo posto da Band Aid's Do They Know It's Christmas?

Ridgeley ha commentato il grande successo ottenuto nel 2020 dicendosi «un po stupito» ma «felicissimo» e «profondamente compiaciuto» della notizia, «anche se a 36 anni dalla sua prima uscita è, forse più che altro, una testimonianza del suo fascino senza tempo». «È un giusto tributo al genio di George Michael nella scrittura di canzoni e ne sarebbe stato immensamente orgoglioso e assolutamente entusiasta», ha aggiunto Ridgeley.

Da quando la canzone è stata pubblicata nel 1984, è tornata tra i primi 10 in classifica altre sei volte. I fan avevano già lanciato una campagna per portarlo al numero uno nel 2017, per celebrare il primo anniversario della morte prematura di George Michael il giorno di Natale 2016. Ma raggiunse solo il secondo posto, battuta da Perfect di Ed Sheeran.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Gennaio 2021, 10:40

