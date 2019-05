Kravitz, due date in Italia, niente Roma. «La mia musica non ha barriere»

MILANO - «La prima volta che entrai in studio a New York per registrare il mio album d'esordio (Let Love Rule del 1989, ndr) non avevo neanche i soldi per pagarmi i musicisti e così il produttore mi disse che dovevo suonare tutto io». Abitudine che Lenny Kravitz non perso nel tempo, neanche dopo che da quel disco è decollato con la sua carriera: 38 milioni di dischi venduti, quattro Grammy Awards vinti e una parentesi anche nel cinema con ruoli in vari, da The Hunger Games a The Butler.



Leonard Albert Lenny Kravitz si cimenterà con vari strumenti anche per le prossime due date italiane in programma: sabato al Mediolanum Forum di Milano e domenica all'Unipol Arena di Bologna. Un ritorno per la terza tranche della tournée mondiale che già l'aveva portato in Italia poco tempo fa e che toccherà solo il Nord Italia («Per questioni logistiche e di tempi stretti - spiegano gli organizzatori - contiamo di portarlo anche a Roma prossimamente»). In palio ci sono le canzoni del suo ultimo album Raise Vibration, che con le sue tirate rock e ballate rispecchia sempre il suo stile, influenzato da classici come Led Zeppelin e Jimi Hendrix.





Kravitz ha sempre cercato di superare le barriere di genere, mescolando anche soul, funky e blues, attraverso idee di libertà. Nell'ultimo cd ha scritto anche una canzone (It's Enough), contro il razzismo. «Stiamo vivendo in un mondo folle ma non ho perso l'ottimismo degli anni 90 e predico sempre di andare oltre qualsiasi barriera». In concerto, apre con We Can Get It All Together e Bring It On, per poi sfoggiare pezzi da novanta dalla sua discografia come Believe, I Belong To You, Can't Get You Off My Mind, Fly Away e Let Love Rule. Non male per una rockstar partita anni fa senza neppure i soldi per pagarsi gli strumentisti.