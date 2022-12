Lady Gaga, la «Mercoledì mania» colpisce anche la popstar: il balletto su TikTok diventa virale

La serie Netflix «Mercoledì» sta stregando il mondo. E sui social network è scoppiato un nuovo tormentone legato alla Wednesday Dance, il celebre balletto di Jenna Ortega, alias Mercoledì Adams. Nessuno sembra sfuggire al richiamo di ricreare la danza che intasa il web, nemmeno una popstar come Lady Gaga, che su TikTok ha voluto partecipare alla moda del momento.

Il tormentone

Da alcuni giorni, utenti social da ogni angolo del pianeta stanno partecipando al tormentone del momento. Del resto la serie di Tim Burton sta battendo tutti i record. Il successo ottenuto non ha precedenti e, da quando è stata pubblicata su Netlfix, ha ottenuto in una settimana il numero di visualizzazioni più alto nella storia della piattaforma. Nel quarto episodio la protagonista arriva alla cerimonia della Nevermore Academy e si lascia andare ad una irresistibile, quanto assurda, coreografia che sta conquistando il web. Movimenti strampalati, in pieno stile Mercoledì Adams, che hanno scatenato l'ilarità del pubblico e la voglia di imitarla. Un balletto sulle note del brano Goo Goo Muck dei The Cramps che ha subito traslocato sul social più amato da giovani, dove è partita la challenge sulle note di Bloody mary, di Lady Gaga.



Il video virale

Miss Germanotta, conosciuta come Lady Gaga, non ha potuto sottrarsi a una challenge che indirettamente l'ha coinvolta in prima persona. E il suo video è subito diventato virale raccogliendo in poche ore quasi 6 milioni di visualizzazioni. I suoi follower hanno apprezzato, ma lei in un'intervista a NME ha voluto chiarire con ironia: «Non sono una ballerina, mi pare si sia capito. Però mi è piaciuto improvvisare la coreografia: avevo ricevuto il brano la settimana precedente alla riprese, così ho tirato fuori tutto quello che potevo. È pazzesco perché era il mio primo giorno con il Covid, filmare è stato terribile: ho chiesto di rifare la scena, ma non c’era più tempo. Avrei potuto farla un po' meglio».





