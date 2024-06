Lady Gaga e il pancino sospetto? La pop star mette a tacere i rumors: «Non sono incinta»

di Cecilia Legardi

Dopo le foto circolate nei giorni scorsi di Lady Gaga alla cena del matrimonio della sorella Natali è esploso il gossip: «È incinta» hanno iniziato a scrivere. Da lì a poco la notizia si è diffusa a macchia d'olio, a mettere a tacere tutte le voci, però, ci ha pensato la diretta interessata.

Lady Gaga non è incinta

Lady Gaga è fidanzata con Michael Polansky da 4 anni ormai, i due non sono sposati ma sembravano essere in attesa del primogenito: dal tubino nero della cantante si vedeva la forma arrotondata tipica della gravidanza. I fan si sono subito congratulati con lei e sono impazziti dalla gioia. E invece non era così: la pop star ha rivelato di non essere incinta su TikTok, smorzando l'allegria dei suoi follower. Nel weekend Lady Gaga ha preso parte alle nozze della sorella minore a York e sotto al vestito sembrava davvero esserci un terzo incomodo, ma ieri la 38enne ha messo fine ai rumors: «Not pregnant», ha scritto sui social, mentre mostra la linghissima riga di eyeliner nero che un truccatore le ha appena fatto. Gli ammiratori più attenti hanno notato un anello al suo anulare, tipico di una proposta di matrimonio, e hanno subito pensato che la coppia intenda presto fare questo passo.

«Non vedo l'ora di avere figli»

Non è incinta in questo momento, ma non ha mai detto di non volere dei bambini. Già tempo fa Lady Gaga aveva affermato di vedere un brillante futuro insieme a Michael e di desiderare dei figli. «Nel marzo 2021, è stato riferito che la storia d'amore di Gaga con Polansky stava diventando seria e lei aveva espresso il desiderio di creare una famiglia con lui», riferisce il Daily Mail. «Non vedo l'ora di diventare mamma», aveva dichiarato in un'altra occasione. A quanto pare, però, è maggiormente concentrata su altri progetti.

