Lady Gaga hot: vestito lungo senza intimo alla presentazione del film

ci ha abituati alle sue mise stravaganti. Fino a qualche tempo fa infatti non era inusuale vedere vestita la cantante da cabina telefonica o con cappelli che la trasformavano completamente e anche le provocazioninon sono certo mancate, fra nudità e spogliarelli improvvisati sul palco.Il tempo passa e Lady Gaga ora è diventata un’apprezzata attrice con “E’ nata una stella”, di Bradley Cooper, ma la volontà di stupire non è passata. La cantante infatti, fotografata da “Diva e donna” durante la prima del film ha sfoggiato un abito con spacco inquinale senza biancheria intima. Il particolare non è sfuggito al paparazzo, con Lady Gaga che ha cercato di rimediare troppo tardi…