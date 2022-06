Lady Gaga canta al matrimonio a Como: ma intorno allo sposo è polemica. Cosa sta succedendo

Il matrimonio del magnate sul lago di Como ha attirato l'attenzione dei cittadini. Un via vai di motoscafi dai quali scendono persone eleganti e molti vip. I curiosi sono tanti e dopo l'arrivo di Victoria Silvstedt, ecco spuntare anche Lady Gaga. Sono circa 250 gli ospiti che assisteranno alla celebrazione del matrimonio dell’anno, tra il miliardario Alan Howard, 58 anni, uno dei più potenti uomini del mondo, gestore di hedge fund e investitore nell’ecosistema delle crittografie di valuta, e l’americana Caroline Byron, 33 anni. Un matrimonio che non ha badato a spese e che addirittura ha concesso due stanze di solo per i vestiti della cantante.

Al Corriere della Sera, un testimone racconta il dettaglio che fa scatenare il caso. Sua mamma lavora come cameriere a Villa D’Este dove alloggia la star, mentre il matrimonio si svolge nell'incantevole Villa Olmo. «Dispone di tre stanze, due solo per i vestiti. Non si trovano al piano dove fa le pulizie mia mamma. L’ha saputo dalla collega che lavora a quel piano», racconta fiera dello scoop che sta regalando ai fan italiani della pop star.

LE POLEMICHE

Ma come spesso capita questi eventi mondani scatenano le polemiche. La decisione del Comune di affittare Villa Olmo al magnate inglese ha fatto infuriare molti. Non tutti apprezzano la decisione di aver affittato un bene pubblico per un matrimonio, per di più per un mese intero per dare il tempo alla sicurezza di blindare la villa.

La villa in passato era stata già chiusa per altre feste. Un altro matrimonio di un facoltoso imprenditore indiano tre anni fa; l’evento di Dolce & Gabbana. Tutti svolti nel giro di pochi giorni. Per consentire questa celebrazione, invece, sono scattate diverse restrizioni per i residenti e i turisti che durano quasi un mese.

Nel frattempo, quasi come giustizia divina, verso le 20:30 scoppia un nubifragio. Tra il fuggi fuggi generale, in molti restano spiazzati e chissà se Lady Gaga si è esibita all'interno della villa o ha dovuto rimandare la sua performance canora.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 20:48

