«Lady Gaga non mi ha dato la ricompensa per averle restituito i suoi cani rapiti». La star citata in tribunale: mi deve mezzo milione

Ha riportato alla popstar Lady Gaga i suoi amati cani, rubati nel 2021, per il cui ritrovamento la cantante aveva messo sul piatto una super ricompensa da mezzo milione di dollari. Ora Gaga è stata citata in giudizio, perché non avrebbe pagato quanto promesso. I due bulldog francesi, Koji e Gustav, le vennero rubati nel corso di una rapina, in cui fu ferito da colpi di pistola anche l'assistente della star, Ryan Fischer, che stava portando a spasso i cuccioli. Diversi uomini sono scesi dall'auto, hanno rubato i due cani e sparando hanno ferito Fischer.

Lady Gaga, la vicenda dei cani rapiti

La vicenda paradossale è che Jennifer McBride, la donna che pretende i soldi da Lady Gaga, era anche implicata nella rapina, in cui al termine delle indagini furono arrestate cinque persone, e avrebbe avuto una relazione con il padre di uno degli uomini responsabili dell'aggressione al dog sitter. E' stato dopo che McBride ha riconsegnato i cani alla polizia, che gli investigatori di Los Angeles hanno scoperto l'intreccio.

Arrestata

In seguito Jennifer McBride fu arrestata per aver ricevuto parte dei beni rubati e per essere stata complice dei criminali, e condannata a due anni di libertà vigilata, ma ha intentato causa alla cantante, sentendosi vittima di una frode, perché non ha ricevuto quella lauta ricompensa annunciata dalla cantante, affranta dalla scomparsa dei due amati cagnolini.

