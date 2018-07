Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nessuno segna da solo. Più che un titolo, è un manifesto quello. Il collettivo marchigiano pubblica in digitale il loro ultimo EP di cinque tracce («che avrà un seguito nei prossimi mesi») nu-folk contaminato di pop contemporaneo e di elettronica, dove la penna del frontmansi incontra ancora una volta con quella di. Il tour estivo, i club e la speranza di tornare dove tutto ha avuto inizio:Una bandiera sventola in copertina.Rappresenta il team che siamo, senza individualismi. Stiamo insieme per fare musica, ognuno con il proprio ruolo. Come una squadra di calcio.Significa che non vi è mai sfiorato il pensiero di “segnare da soli”?Mai. Nemmeno quando abbiamo sbagliato gol. Questo EP nasce dall’urgenza di dire. Anche se i La Rua hanno ricevuto parecchi no.Per esempio?Sanremo. Amici. La tv ci ha sempre penalizzati rispetto ai live. Il primo sì è stato con la vittoria del contest del primomaggio a Roma.Per quale motivo?Perché fa parte del percorso di un artista. Non tutti hanno la fortuna di esplodere subito. Non puntiamo all’immagine ma ai contenuti, e sia da un punto di vista autorale che musicale, cerchiamo il meglio.Come si fa a essere credibili?Basta non farsi travolgere dalle mode del momento, non smettere di avere il contatto con il pubblico e non perdere l’autenticità. Esisti, resisti e insisti: questo il nostro motto.In Per Motivi di Insicurezza c’è la firma di Elisa.Un onore lavorarci. Ha tolto e ha limato come solo una grande artista sa fare.Ma una canzone a Baglioni la manderete?Anni che inseguiamo il palco del Festival. Per chi scrive musica, poterci mettere i piedi è il massimo.Quindi è un sì?Un forse (sorridono, ndr).