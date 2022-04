La Prima Estate dal 21 al 26 giugno a Lido di Camaiore: dai Duran Duran a La Rappresentante di Lista, ecco chi ci sarà

Una settimana di musica e tanti artisti per "La Prima Estate", il nuovo Festival dal 21 al 26 giugno 2022 al Parco BussolaDomani a Lido di Camaiore (LU).

Ad aprire la line up The National per la loro unica data italiana, seguiti da Courtney Barnett, Giorgio Poi ed Él Mató a un Policía Motorizado. Poi Bonobo, La Rappresentante di Lista, Beabadoobee e l’Impératrice (22 giugno). Il 23 giugno è la volta dei Duran Duran (unica data italiana), Bluvertigo, Easy Life, Sophie and The Giants e Corasan feat. Niccolò Cesanelli. Il 24 giugno Anderson.Paak & The Free Nationals, Frah Quintale, Joan Thiele e LNDFK. E ancora, Jamie XX Cosmo, Mace e Ginevra (25 giugno) e Kaytranada, Jungle e Badbadnotgood e Selton (26 giugno).

Dopo i concerti, dal mercoledì al sabato, lo spettacolo continuerà con “La Prima Estate Off with Apollo Milano”, con Dj Set nei club della Versilia con Dj Tennis, Cassius e Mace. Nel daytime invece, showcooking in spiaggia con lo chef due stelle Gennaro Esposito, escursioni in bicicletta, yoga in spiaggia e tanto altro. Tutte le info su: https://laprimaestate.it

