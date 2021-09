La Milanesiana: tutti gli appuntementi della rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

Dopo il primo appuntamento a Codogno (Lodi) con l’inaugurazione della mostra del pittore settecentesco “Pietro Antonio Magatti - Dalla cura del corpo alla cura dell’anima”,prosegue “La Milanesiana d’Autunno, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi” con 4 nuovi appuntamenti, fino ad arrivare per la prima volta oltre i confini nazionali, il 17 novembre a Parigi!

Il più grande festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti, torna dopo il successo della ventiduesima edizione, che si è svolta quest’estate in 22 città italiane. Un festival di respiro internazionale che tesse, ogni anno di più, relazioni e nessi tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport.

Il simbolo de “La Milanesiana” è La Rosa dipinta originariamente da Franco Battiato, che la accompagna sin dalla prima edizione. Il tema della Milanesiana 2021, scelto da Claudio Magris, è IL PROGRESSO. “Il Ballo Della Rosa” e “Milanesiana di Riviera” degli Extraliscio compongono la sigla de La Milanesiana 2021.

«Quelli con Peter Galison (in dialogo con Paolo Giordano e Guido Brera) e Ervin László (in dialogo con Riccardo Illy) saranno due appuntamenti centrati su altrettante figure anomale del mondo scientifico, capaci di dialogare con le discipline umanistiche, in nome di un sapere ampio e non solo settoriale. Renderemo omaggio anche a un’altra figura di straordinaria importanza come Havel, a 10 anni dalla sua morte, umanista, drammaturgo e Presidente della Cecoslovacchia post-comunista. Chiuderemo con un incontro, a Parigi, all’Istituto Italiano di Cultura, con Ermanno Cavazzoni, Pacifico e il CONCERTO DI EXTRALISCIO» racconta Elisabetta Sgarbi.

Tutti gli appuntamenti su www.lamilanesiana.eu

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 15:19

