"La mia passione" su Rai 3 puntata speciale con Noemi

Penultimo appuntamento de “”, il programma diideato e condotto dache ripercorre, attraverso una serie di interviste d’autore, la vita professionale e privata di alcuni tra i più popolari e interessanti personaggi della cultura e dello spettacolo italiano. Veronica Scopelliti, in arte, è la protagonista della puntata in onda questa sera alleLa popolare interprete racconta i retroscena degli eventi che, nel giro di pochi anni, l’hanno portata al successo di pubblico e di critica. Come l’incontro fondamentale con, suo mentore adcon il quale, dopo le iniziali incomprensioni, ha trovato una intesa perfetta. O come le collaborazioni eccellenti conNoemi si afferma oggi come una delle voci più brillanti del panorama musicale del nostro paese: il successo e la popolarità però possono nascondere un lato oscuro. Nel faccia a faccia con Marco Marra la giovane interprete racconta i disagi dovuti alla improvvisa notorietà e i punti di forza su cui ha fatto leva per superare quel difficile periodo della sua vita.