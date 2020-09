La "Metamorfosi" di Joseph Capriati: il dj producer torna col nuovo album

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il ritorno discografico diirrompe nella scena techno mondiale. E’ infatti disponibile da venerdì 4 settembre il nuovo e atteso album di uno dei più apprezzati dj italiani.Metamorfosi, che arriva dopo i due singoli Goa (un viaggio techno screziato di trance) e New Horizons (insieme alla leggenda vivente James Senese), pubblicati a luglio, dimostra la maturità del producer che spazia gli standard techno e le derive house.Numerose le collaborazioni, da Louie Vega, metà dei Masters At Work e vero grande padre spirituale di ogni dj dagli anni ’90 in poi, fino a un cantante come Byron Stingily, a cui si aggiungono altri musicisti di altissimo livello. A supervisionare la produzione c’è Eric Kupper, producer newyorkese leggenda della musica house internazionale.Metamorfosi esce su tutte le piattaforme digitali per Redimension, etichetta discografica dello stesso Joseph Capriati. Dal 18 settembre sarà disponibile anche la versione fisica in triplo vinile.