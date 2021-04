La figlia di Madonna ricorda il suo primo fidanzato: «Ci vogliamo bene»

La figlia di Madonna, Lourdes, ricorda il "primo fidanzato" Timothée Chalamet. La modella 24enne ha frequentato la Fiorello H LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts di Manhattan, dove ha incontrato gli attori Timothée Chalamet e Ansel Elgort.

Parlando della star di Call Me By Your Name Chalamet, ha detto a Vanity Fair: «Lo rispetto molto, è stato mio primo ragazzo». Di Elgort di Baby Driver, ha aggiunto che era "un pessimo DJ". Nel 2017, Chalamet ha ricordato una serata divertente in giro con Lourdes: «Andare a ballare con Madonna quella sera, è stato fantastico», ha detto.

Madonna aveva già detto a British Vogue che sua figlia ha "un talento folle", ma ha suggerito che: «non ha la stessa spinta" che aveva quando aveva la sua età. Sento che i social media la tormentano e la fanno pensare, 'Le persone mi daranno delle cose perché sono sua figlia'», ha detto Madonna.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 18:09

