La favola di Salif, da 9mila a 900mila followers su Instagram dopo il Moonwalk in strada a Parigi

Una vera e propria favola con tanto di lieto fine, una storia possibile solo grazie ai social network. Un ballerino di strada francese ha visto i suoi followers su Instagram aumentare da 9mila a oltre 900mila dopo che il video di una sua esibizione è stata rilanciata e condivisa sui propri account da due superstar mondiali come, l'attore meglio conosciuto come, e, campione di pallacanestro.Lui si chiama, nome d'arte: nonostante i suoi 22 anni, già da cinque anni si esibisce a Parigi davanti al Beaubourg, sulla spianata deldella capitale francese. Da ballerino di strada quale è, pochi giorni fa ha condiviso sul suo profilo un video nel quale si esibisce nel celebre passo del Moonwalk, reso celebre oltre vent'anni fa daUn video che inizialmente voleva cancellare perché non gli piaceva. Ma dopo le condivisioni da parte di Lebron e The Rock, la sua notorietà è diventata planetaria: la sua meta ormai sono gli Usa. «E dire che volevo cancellare quel video perché lo trovavo troppo elementare...», ha commentato Salif, 22 anni. Evidentemente pensava di poter fare meglio, ma le superstar che lo hanno rilanciato la pensavano diversamente. Con tanto di fotomontaggi, a opera dei soliti geni del web, che hanno preso in giro altri cantanti e artisti come Drake o Jay Z.